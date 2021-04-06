الإمارات تعلن بدء التشغيل التجاري للطاقة النووية من محطة براكة

2021/04/06 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بدء التشغيل التجاري للطاقة النووية السلمية في أولى محطات براكة اليوم الثلاثاء .

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