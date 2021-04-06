الاستخبارات العراقية تحبط مخططا لاغتيال منتسبين بالحشد والاجهزة الامنية

2021/04/06 | 13:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الارهابي كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لافراد القوات ا...

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