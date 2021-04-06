2021/04/06 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يستضيف نادي مانشستر سيتي الانكليزي بملعبه / الاتحاد / في الساعة العاشرة من مساء اليوم ، بروسيا دورتموند الالماني في ذهاب الدور ربع نهائي لدوري ابطال اوربا.ويسعى المان سيتي للتقدم في مراحل البطولة من اجل الظفر بكأسها في ظل مايعيشه من اجواء مريحة تبعده عن اقرب منافسيه في الدوري الانكليزي الممتاز جاره المان يونايتد بـ 14 نقطة ، فالاول يتصدر الدوري بـ74 نقطة وجاره بـ60 نقطة.من جانبه يامل النادي الالماني في تحقيق الفوز والتقدم اكثر بمراحل دوري الابطال ليكون دافعا له في تحقيق الانتصارات في الدوري المحلي ، الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 43 نقطة ، متخلفا عن صاحب المركز الاول بايرن ميونخ بـ21 نقطة بعد انقضاء 27 جولة من الدوري./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المان سيتي يستضيف بروسيا دورتموند بذهاب ربع نهائي دوري الابطال) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المان سيتي يستضيف بروسيا دورتموند بذهاب ربع نهائي دوري الابطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).