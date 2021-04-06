بدء التشغيل التجاري لاولى محطات الطاقة النووية السلمية في الامارات

2021/04/06 | 13:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأت الامارات العربية المتحدة اليوم التشغيل التجاري باولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الدولة.ووصف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في تغريدة على حسابه في موقع / تويتر/ الحدثَ بـ :" الانجاز التاريخي ".وكتب ولي عهد ابوظبي :" بفضل الله، تتواصل انجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ اولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري".واعتبر ذلك انجازا عربيا تاريخيا، مثمنا :" دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الامارات في القطاعات الحيوية"./انتهى3

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