العراق يتخذ حلًا طارئًا لمعالجة ارتفاع اسعار الطماطم والدجاج.. 100 ألف طن من المنتجين ستدخل مع رمضان

2021/04/06 | 13:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اليوم الثلاثاء، السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان.

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية إن رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة ومستشار الأمن الوطني ومدير الجريمة الاقتصادية لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان

وأضاف أن هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج، وكذلك هناك قلة في إنتاج مصنعات الدواجن”، مبيناً أن “قراراً صدر لمجلس الأمن الوطني بفتح استيراد الطماطم بـ 50 ألف طن ومصنعات الدواجن بـ 50 ألف طن خلال شهر رمضان لسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي من أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار

وأشار الى أن عملية التوازن في الأسعار تجري على قدم وساق بين مسؤولين في جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك.

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