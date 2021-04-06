2021/04/06 | 13:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

673 مشاهدة

ذكر الناطق بأسم حركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، الثلاثاء، عن رفضهم لتواجد القوات الاجنبية على الاراضي العراقية، متهما السعودية والامارات بأدخال الارهابيين الى البلد .

وقال السعدي في تصريح خاص لـNRT عربية (6 نيسان 2021) ان "تواجد القوات الاجنبية وحزب العمال الكوردستاني في العراق غير شرعي" مبينا انه "يجب على الحكومة والمجتمع الدولي السعي الجاد لاخراج القوات الاجنبية من العراق".

واضاف السعدي انه "يجب على الحكومة العراقية ارسال رسالة الى مجلس الامن الدولي تطلب منه سحب القوات الاجنبية من العراق والغاء جميع القواعد العسكرية المخالف للدستور العراقي".

وفيما يخص عمليات استهداف القوات الاجنبية قال السعدي انه "رد فعل طبيعي لفصائل المقاومة وابناء الشعب العراقي اللذين أعلنوا رفضهم بشكل واضح لتواجد القوات الاجنبية الغير مرغوب بها داخل العراق"، مشيرا "اننا لا نحتاج الى قوات اجنبية في الوقت الحاضر، ولدينا اجهزة امنية وحشد شعبي تقوم بكل الواجبات."

وعن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية والامارت قال السعدي ان "كل بلد يطمح ان يكون له علاقات طيبة وجيدة مع دول الجوار الا ان السعودية والامارات مارست دور سلبي من خلال ادخال الاف الارهايين والمفخخات الى العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العصائب لـNRT: استهداف القوات الاجنبية امر طبيعي.. السعودية والامارات يدخلون الارهابيين الى العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العصائب لـNRT: استهداف القوات الاجنبية امر طبيعي.. السعودية والامارات يدخلون الارهابيين الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).