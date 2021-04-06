"400 مليون دولار حرّكت العمل".. الشركة العامة للموانئ: كل مشاريع ميناء الفاو احيلت لدايو الكورية

2021/04/06 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مدير إعلام الشركة العامة لموانئ

العراق بهاء عريبي، عن آخر تطورات

مجريات العمل في مشروع ميناء الفاو

الكبير، بعد تخصيص 400 مليون دولار له في

موازنة 2021.

وقال عريبي في تصريح صحفي، إن "شركة دايو

ال

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