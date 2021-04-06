"غير قادرين على استقبال مرضى كورونا".. كردستان يعلن دخول المرحلة الصعبة: وحدات العناية المركزة امتلأت

2021/04/06 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان

اليوم الثلاثاء، امتلاء وحدات العناية

المركزة في المستشفيات بالمصابين

بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة،

الدكتور آسو حويزي في مؤتمر صحفي، عقده

على هامش تس

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