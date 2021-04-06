اجانب يديرون صالات قمار في بغداد ..والاجهزة الامنية تعتقلهم

2021/04/06 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الثلاثاء

مداهمة قاعة للممارسة القمار في حي

المنصور أحدى أرقى المناطق في العاصمة

العراقية.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة

مشتركة من لواء المشاة الـ(27)

واستخبارات قاط

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