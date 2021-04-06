محافظ ذي قار يعفي قائممقام قضاء الجبايش من منصبه ويكلف بديلاً

2021/04/06 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اصدر محافظ ذي قار المكلف السيد عبد الغني الأسدي أمرا إداريا يقضي بإعفاء قائممقام قضاء الجبايش (حسام عبد الباري هندي) من منصبه وتكليف السيد (رعد ثامر عبد الله عباس) بمهام إدارة القضاء .

وأوضح الاسدي ان "هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب القانون.

يتبع .



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