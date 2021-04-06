التطبيعية تعيد دوري الشباب بنظام المجموعتين من مرحلة واحدة

2021/04/06 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أجرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، قرعة دوري الشباب للموسم 2020 / 2021 في مقر الاتحاد ، بحضور عضو التطبيعية أسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي، وأعضاء اللجنة.

وقالَ رئيسُ اللجنة، حيدر عوفي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوري الشباب سينطلق في العاشر من شهر نيسان الحالي بمشاركة 20 فريقا قسمت على مجموعتين حسب القرعة، ضمت المجموعة الأولى (نفط الوسط والديوانية والكرخ وزاخو والزوراء والطلبة والنفط ونفط البصرة والقوة الجوية والسماوة)، وتألفت المجموعة الثانية من فرق (الميناء وأمانة بغداد ونفط ميسان والحدود والقاسم والصناعات الكهربائية والشرطة والنجف وأربيل والكهرباء)".

وأضافَ أنه "ستقام مباريات دوري الشباب بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، وتجرى المنافسات على الملاعب النظامية وبدون جمهور حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأشارَ عوفي إلى، ان "الدور الأول للمجموعة الأولى سيلتقي فيه نفط الوسط مع الديوانية والكرخ يلاعب زاخو والزوراء يواجه الطلبة والقوة الجوية يلاعب السماوة والنفط يلاقي نفط البصرة، أما المجموعة الثانية فتنطلق مبارياتها بلقاء يجمع الميناء وبغداد ونفط ميسان مع الحدود والقاسم يلاقي الصناعات الكهربائية والنجف يواجه أربيل والكهرباء يلاعب الشرطة".

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