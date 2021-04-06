2021/04/06 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة، عماد العيدانيّ، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021) عن انطلاق خطة عمل متكاملة لإعادة الحياة للمديرية وإعادة فتح الورش التدريبية لتطوير طاقات العاطلين عن العمل.

وقال العيدانيّ في حديث لـ (بغداد اليوم) إن “محافظ البصرة أسعد العيدانيّ، كلفنا بالتنسيق مع نائبه الإداريّ ضرغام الأجوديّ، ومعاونه لشؤون العمل والشؤون الاجتماعيّة عرب الجزائريّ، بإدارة مهام مديرية العمل والشؤون الاجتماعيّة بعد إحالة مديرها السابق محسن المظفر للتقاعد والذي قدمَ جهداً كبيراً ساهمَ بإنجاح العمل”، مؤكداً أن “المديرية ستشهد حركة عمل كبيرة تعيّد فيها الحياة وتفعل ورشها التدريبيّة”.

وتابع، أن “المديرية كبيرة بمحتواها وتفاصيلها المهمة من كوادر فعالة وطاقات منتجة، وستقدم خدمات لكل البصريّين، سيما العاطلين عن العمل وعبر ورشها التدريبيّة التي تصل لـ 18 ورشة، يقدّم فيها التدريبُ من مدربين أكفاء وباختصاصات نادرة جداً، وستشمل دورات في الحاسوب والانترنيت واللحام والحلاقة والنجارة والطبخ والخياطة وغيرها من الاختصاصات النافعة للمجتمع البصريّ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. اطلاق خطة لتطوير طاقات العاطلين عن العمل بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. اطلاق خطة لتطوير طاقات العاطلين عن العمل بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).