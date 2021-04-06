شمول 400 الف عائلة ضمن تخصيصات مالية جديدة في الموازنة

2021/04/06 | 13:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية ،فيما أكدت شمول 400 ألف عائلة ضمن قانون الموازنة بالرعاية.

وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي في حديث للوكالة الرسمية، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لها توجه في البداية لرفع حصتها بالموازنة الى 2 ترليون و600 مليار دينار بهدف شمول أكثر من 500 ألف عائلة”، مبيناً أنه “بسبب الموازنة ولكونها تشكل رقماً كبيراً فيما يخص العجز تمت إعادة هيكليتها بشكل عام وتخفيض الكثير من الفقرات ومن ضمنها فقرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص فقرة الرعاية الاجتماعية”.

وأضاف أنه “تم تداول هذا الموضوع مع اللجنة المالية بحضور وزير العمل والدوائر المعنية والاتفاق على شمول من 300 الى 400 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية”، لافتاً الى أنه “تقررت زيادة مبلغ 75 ألف دينار على راتب كل أسرة مشمولة”.

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