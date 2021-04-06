السجن 20 عاماً في انتظار مترجم داعش أبو حمزة الأمريكي

2021/04/06 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقل موقع “الحرة”، اليوم الثلاثاء، عن مجلة “نيوزويك”، أن أمريكياً مهدد بالسجن 20 عاماً بسبب ترويجه لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح مسؤولون أن محاكمة، بنيامين آلان كاربنتر، من تينيسي، ستبدأ في 1 يونيو (حزيران) المقبل.

واعتقلت السلطات الأمريكية كاربنتر المعروف بـ”أبو حمزة” في 24 مارس (آذار) الماضي بتهمة محاولة الدعم المادي لتنظيم داعش، مشيرةً إلى أنه كان المسؤول عن ترجمة المواد الدعائية للجماعة الإرهابية إلى الانجليزية.

وقالت وزارة العدل إن كاربنتر، كان رئيس ما يعرف بـ “منشورات أهل التوحيد”، لترجمة ونشر المحتوى الإعلامي للتنظيم.

وأفاد ممثلو الإدعاء بأن كاربنتر تواصل مع عميل فيدرالي اعتقد أنه من تنظيم داعش، وقدم له مواد دعائية مترجمة تروج للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت “نيوزيوك” أن الترويج لداعش ساهم في انضمام الكثير من الأمريكيين إليه أو اعتناق أفكاره والتعاطف معها.

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