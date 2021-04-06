البورصة تغلق على ارتفاع بنسبة 2.6٪

2021/04/06 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 2.6٪، استجابة للتطورات الإيجابية التي حصلت في بعض الشركات المساهمة.

وتداولات البورصة، اسهم 36 شركة، بلغت الأسهم المتداولة 3.2 مليار سهم بقيمة 1.8 مليار دينار.

واغلق المؤشر العام عند 2.66٪، وحققت اسهم شركات بغداد العراق للنقل العام والمصرف التجاري والكندي لانتاج اللقاحات والمصرف المتحد ومصرف الموصل أرباحا، وصلت إلى 10٪، بينما خسرت اسهم الخير للاستثمار بنسبة 8.33٪ ومصرف العطاء الإسلامي بنسبة 4.7٪.

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