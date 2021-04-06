وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية: هناك علاقة بين لقاح أسترازينكا والجلطات الدموية

2021/04/06 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية عن وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورنا المستجد وحالات تجلط الدم التي جرت ملاحظتها بعد التطعيم به.

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