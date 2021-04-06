2021/04/06 | 13:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. النيران تشتعل في مطعم شهير ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. النيران تشتعل في مطعم شهير ببغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. النيران تشتعل في مطعم شهير ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).