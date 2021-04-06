2021/04/06 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت القوات الامنية في محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم .جاء ذلك بعد المناشدات التي اطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التبرع بالدم لسد النقص الحاصل في مخزون المصرف./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية في ميسان تنظم حملة للتبرع بالدم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية في ميسان تنظم حملة للتبرع بالدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).