2021/04/06 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افتتح رئيس جامعة كركوك الدكتور صباح احمد اسماعيل،اليوم الثلاثاء، منظومة الطاقة الشمسية الخاصة بتزويد مختبرات مركز الحاسبة في رئاسة الجامعة بالطاقة الكهربائية.واكد رئيس الجامعة خلال افتتاحه المنظومة على ضرورة بذل المزيد من الجهود العلمية لتطوير استخدامات الطاقة البديلة، والإفادة منها على أرض الواقع في تزويد الجامعة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته ، مشيراً الى انه في الايام القادمة سيتم انشاء اربع منظرمات أخرى في رئاسة الجامعة ، فضلاً عن تركيب منظومة خاصة بطلبة الأقسام الداخلية بغية الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المولدات التي تعمل على زيت الغاز في ظل نقص التيار الكهربائي المحافظة.واثنى رئيس الجامعة على الجهود التي بذلها العاملون على انشاء المنظومة التي ستوفر اكثر من 20 امبيراً، وتجهز المختبرات العلمية الخاصة بالقاعات الامتحانية و المختبرات العلمية في مركز الحاسبة الإلكترونية بالكهرباء.ويذكر ان الجامعة قد افتتحت في وقت سابق منظومة الطاقة الشمسية في كلية الهندسة والتي تجهز القاعات الدراسية والمختبرات العلمية والورش الصناعية واثتبتت نجاحاً باهراً، ومكنت الكلية من الاستغناء عن تشغيل المولدات الكهربائية والاعتماد عليها في حال انقطاع التيار الكهربائي./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح منظومة للطاقة الشمسية في جامعة كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح منظومة للطاقة الشمسية في جامعة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).