طهران ترحب باستعداد واشنطن لإعادة النظر بالعقوبات وتعده موقفا واعدا

2021/04/06 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت طهران بتصريحات الخارجية الأميركية المتعلقة بإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بالاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن هذا الموقف واقعي وواعد ويمكن له أن يشكل بداية لتصحيح المسار السيء الذي أوصل الطرق الدبلوماسية الى طريق مسدود مؤكدا ترحيب طهران بالتصريحات الأميركية التي جاءت قبل بدء مباحثات في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي.

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