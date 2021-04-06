الزراعة تسمح بإستيراد 100 ألف طن من الطماطة ومصنعات الدجاج

2021/04/06 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، إن “رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة ومستشار الأمن الوطني ومدير الجريمة الاقتصادية لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً …

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