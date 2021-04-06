اجتماع برئاسة التميمي يناقش زيادة أعداد الإصابات بكورونا

2021/04/06 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الوزير حسن التميمي عقد اجتماعاً ناقش فيه زيادة أعداد الإصابات بكورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ترأس اليوم، اجتماعاً ضم الوكيل الفني للوزارة وعدداً من المدراء العامين في مركز الوزارة"، مبيناً أن "الوزير ناقش مع الحاضرين تطورات الموقف الوبائي لجائحة كورونا والزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات وجهود الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية لغرض تعزيز وصول كميات كبيرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ،وكذلك رفد المؤسسات الصحية بالأجهزة المختبرية وأجهزة الانعاش الرئوي لتعزيز الخدمات الصحية في مواجهة الجائحة".وشدد التميمي بحسب البيان، "على أهمية التعاون بين الدوائر الصحية وتسهيل الإجراءات لضمان انسيابية تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الجهد الطبي لمواجهة الجائحة".

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