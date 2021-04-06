محافظ ذي قار يصدر امرا باعفاء احد المسؤولين (وثيقة)

2021/04/06 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

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اصدر محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، أمرا اداريا يقضي باعفاء قائممقام قضاء الجبايش من منصبه.

وجاء بوثيقة حصل NRT عربية، على نسخة منها، (6 نيسان 2021)، ان " محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي اصدر أمرا اداريا يقضي باعفاء قائممقام قضاء الجبايش (حسام عبد الباري هندي) من منصبه وتكليف (رعد ثامر عبد الله عباس) بمهام إدارة القضاء".



واوضح الاسدي، ان "هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب القانون".

واشار الى انه "تمت مباشرة القائمقام الجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذه الوثيقة"، مبينا انه "لم ينصب قائمقام للقضاء منذ اكثر من 6 اشهر بعد وفاة القائممقام السابق عبد الكاظم ملك اثر وعكة صحية".

N.A

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