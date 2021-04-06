وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم

2021/04/06 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة

التنظيمية للأدوية في الاتحاد الأوروبي

تأكيدها الصلة بين لقاح أسترازينيكا

وجلطات الدم.

وأكد ماركو كافاليري، رئيس مديرية

التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم

في الوكالة ا

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