بلاسخارت تبحث مع البنك المركزي الاوضاع المالية والاقتصادية

2021/04/06 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل محافظ البنك المركزي العراقي

مصطفى غالب اليوم الثلاثاء، الممثلة

الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في

العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وذكر بيان للبنك المركزي، ان المحافظ

بحث خلال اللقاء الأوضاع الم

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