2021/04/06 | 14:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ارهابي مشارك بتفجير الجوامع بديالى والإطاحة بـ"أبو الحارث" في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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