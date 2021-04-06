بعد تذبذب الوضع الوبائي في العراق.. وزارة الصحة تقيم اجتماعا لمناقشة الوضع

2021/04/06 | 14:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة عقد اجتماع لمناقشة ومتابعة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا، وذلك عقب القفزة الاخيرة في عدد الاصابات المسجلة يوم امس، عقب ايام من تسجيل اصابات منخفضة نسبيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إن “وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي عقد اجتماعا ضم الوكيل الفني للوزارة وعددا من المدراء العامين في مركز الوزارة اليوم الثلاثاء الموافق 6 نيسان 2021 “.

وبينت انه “ناقش الوزير مع الحاضرين تطورات الموقف الوبائي لجائحة كورونا والزيادة الكبيرة في اعداد الاصابات وجهود الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية لغرض تعزيز و وصول كميات كبيرة اللقاح المضاد لفيروس كورونا وكذلك رفد المؤسسات الصحية بالاجهزة المختبرية واجهزة الانعاش الرئوي لتعزيز الخدمات الصحية في مواجهة الجائحة.”

وشدد التميمي بحسب البيان على “اهمية التعاون بين الدوائر الصحية وتسهيل الاجراءات لضمان انسيابية تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الجهد الطبي لمواجهة الجائحة .”

ولم تعلن الوزارة عن اي نتائج للاجتماع او اصدار توصيات او قرارات.

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