توقيف موظف في ضريبة النجف بسبب قضايا اختلاس أموال وتلاعب بالسندات

2021/04/06 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر مطلع من محافظة النجف، اليوم الثلاثاء (06 نيسان 2021)، بإصدار أمر بتوقيف موظف يعمل في دائرة ضريبة النجف، بسبب قضايا اختلاس أموال وتلاعب بالسندات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة النزاهة في النجف أوقفت موظفاً في دائرة ضريبة النجف، على إثر قضايا تتعلق باختلاس أموال وتلاعب بالسندات".

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