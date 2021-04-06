مورينيو الغاضب بشدة يطرد جاريث بيل من توتنهام بطريقة مهينة

2021/04/06 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

انتهت فعليا مهمة الويلزي جاريث بيل مع توتنهام الإنجليزي، بنهاية إعارته خلال الموسم الجاري، في ظل عدم رضا المدرب جوزيه مورينيو عنه ما يقدمه.

وانتقل جاريث بيل لتوتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بدون أي مقابل، ولكنه يحصل على راتبه مناصفة ما بين ريال مدريد والسبيرز.

وكان مورينيو عقب تعادل توتنهام مع نيوكاسل (2-2)، قد أشار إلى عدد من لاعبي فريقه بعدم الألتزام، وإحداث فوضى داخل الفريق.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "مورينيو في تصريحاته الأخيرة، كان يقصد بشكل مباشر الويلزي جاريث بيل، بسبب عدم التزامه مع الفريق".

وأوضحت أن "مورينيو أخبر بالفعل إدارة توتنهام برغبته في إنهاء مسيرة جاريث بيل مع الفريق، وعدم تجديد إعارته من ريال مدريد حتى لو مجانا".

وتأتي رغبته مورينيو في رحيل بيل عن فريقه، في الوقت الذي أعلن فيه الجناح الويلزي العودة من جديد لريال مدريد في الموسم المقبل، باعتباره الأخير له مع الفريق الملكي.

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