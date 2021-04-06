قاآني يصل بغداد

2021/04/06 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الى بغداد في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ”تقدم” إن “زيارة قاآني تأتي للاجتماع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة والشخصيات السياسية”.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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