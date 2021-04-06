في قضية اغتيال الحريري.. المحكمة الدولية ترفض استئناف سليم عياش

2021/04/06 | 14:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، رفض استئناف الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

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