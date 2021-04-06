بعد تأثر 533 مليون حساب على “فيسبوك” بالاختراق، ان كنت منهم يمكنك معرفة ذلك الان

2021/04/06 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال في بداية هذا الأسبوع، وبحسب “CNN” كشف خبراء الأمن السيبراني عن اختراق المعلومات الشخصية لحوالي نصفمليار مستخدم في “فيسبوك“، حيث سربت العديد من البيانات التي تتضمن الأسماء الكاملة وأعياد الميلاد وأرقامالهواتف ومواقع المستخدمين.وقالت “فيسبوك” إن التسريب الهائل ينبع من مشكلة في عام 2019، تم إصلاحها منذ ذلك الحين، ولكن رغم …

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