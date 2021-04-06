مجلس التعليم الأهلي يناقش تطوير البحث العلمي والنشر العالمي واستحداث التخصصات النادرة

2021/04/06 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش مجلس التعليم العالي الأهلي تطوير البحث العلمي وآليات النشر العالمي واستحداث الأقسام ذات التخصصات النادرة.وقال رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الدكتور صلاح الفتلاوي الذي ترأس اجتماع مجلس التعليم العالي الأهلي وبحضور رؤساء الجامعات وعمداء الكليات إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضية بتطوير مسارات البحث العلمي ومراعاة النشر في المستوعبات العالمية مؤكدا ضرورة دعم هذا المفصل المهم والعمل والاهتمام به بشكل ينسجم ومكانة التعليم الأهلي وبما يحقق المهام والأهداف المنصوص عليها في قانون رقم 25 لسنة 2016.وناقش المجتمعون تطوير آليات الاستحداث وصياغة دليل استرشادي بهذا الخصوص ووضع رؤية شاملة عن طريق اللجنة الاستراتيجية المعنية بملف الاستحداثات اعتمادا على محددات الكثافة السكانية ومؤشرات سوق العمل وحاجة المجتمع الى الخدمات التعليمية.واستكمل مجلس التعليم الأهلي جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن فقرات عدة منها تسمية ممثلي الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية في لجان عمداء الكليات في التخصصات كافة./انتهى7

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