مجلس الوزراء يحسم قضية المحاضرين المجانيين

2021/04/06 | 15:00 - المصدر: يس عراق

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2021-04-06

يس عراق: بغداد

وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء على التعاقد مع المحاضرين المجانيين في العراق.

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