مجلس الوزراء: التعاقد مع المحاضرين سيتم وفق الغطاء المالي بموازنة 2021

2021/04/06 | 15:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين مجلس الوزراء العراقية، ان التعاقد مع المحاضرين سيتم وفق الغطاء المالي بموازنة 2021.

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