عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين

2021/04/06 | 15:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين.

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