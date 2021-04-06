كرميان.. المواطنون يستلمون بطاقاتهم البايومترية

2021/04/06 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر المواطنون في ادارة كرميان بزيارة مكاتب مفوضية الانتخابات لتجديد واستلام بطاقاتهم البايومترية.

مصدر في مفوضية الانتخابات في كريمان اوضح لـ PUKmedia، ان 80 الف مواطن في كرميان بامكانهم التصويت في الانتخابات المقبلة، وان 60% منهم جدد البطاقة البايومترية.

واضاف، ان المواطنين مستمرون بمراجعة مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في كرميان من اجل تجديد واستلام البطاقات البايومترية، موضحا ان 40 الف مواطن استلم البطاقة البايومترية.

PUKmedia خاص

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