تنظيمات بغداد: مام جلال كان مرجعاً للقادة السياسيين

2021/04/06 | 15:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، بيانا مناسبة الذكرى السنوية لانتخاب فقيد الامة الرئيس مام جلال رئيسا لجمهورية العراق.

وقالت رابحة حمد مسؤولة المركز في بيان وهذا نصه:

في مثل هذا اليوم أنتخبت الجمعية الوطنية العراقية في السادس من نيسان مام جلال طالباني كأول رئيس كوردي منتخب لجمهورية العراق عام ٢٠٠٥ وبقي على القسم الذي ردده رئيسا لكل الشعب بكل قومياته وطوائفه ولم يدخر جهدا في سبيل تكريس الديمقراطية والتعايش السلمي والحياة الحرة للشعب العراقي .

مام جلال الذي كان له دور بارز في العملية السياسية ومرجع للقادة السياسيين وإيجاد الحلول والرأي السديد وصمام أمان في حل النزاعات والخلافات بين الاطراف السياسية .

الرئيس الذي أحبه الشعب العراقي بكل اطيافه، وقد وصفهم بشدة الورد، نال احترام القادة والملوك والساسة في المنطقة والعالم وأفنى حياته من اجل تكريس مبادئ الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان .

مام جلال الحاضر بيننا بفكره ونضاله سنبقى في الاتحاد الوطني ومعنا كل رفاق الدرب أوفياء للنهج الذي بدأه، ولنكمل المسيرة مع القيادة الجديدة للحزب والعمل من أجل أبناء شعبنا بكل أطيافه .

رحم الله مام جلال طالباني الرئيس والسياسي والإنسان المحب لشعبه بكل أطيافه .

PUKmedia بغداد

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