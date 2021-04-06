2021/04/06 | 15:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندبندنت: عشرين بالمئة من الامريكيين يفضلون ترك مصيرهم بيد الله على أخذ لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندبندنت: عشرين بالمئة من الامريكيين يفضلون ترك مصيرهم بيد الله على أخذ لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).