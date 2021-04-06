2021/04/06 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

1701 مشاهدة

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على التعاقد مع المحاضرين المجانيين.

وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 نيسان 2021)، ان "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة 2021".

وأفاد مصدر من داخل اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، بالتصويت على ملف المحاضرين بمبلغ 900 مليار.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ NRT عربية، (6 نيسان 2021)، انه "سيتم التصويت على ملف المحاضرين بمبلغ 900 مليار"، مضيفا انه "سيتم ايضا زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية".

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم امس، ببحث موضوع المحاضرين المجانيين في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لإيجاد حل منصف لهم.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين، لن نترككم دون إنصافكم، ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم".

وأوضح: "وقد حاولنا حل المشكلة من خلال الموازنة"، مبينا اننا "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوعكم لإيجاد حل عاجل ومنصف لكم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء ينهي الجدل بشأن مصير المحاضرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء ينهي الجدل بشأن مصير المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).