العراق: احباط محاولة لاستهداف الحشد الشعبي

2021/04/06 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، من احباط مخطط لاغتيال منتسبين بالحشد الشعبي في كركوك، مشيرة الى وجود تجنيد شباب في صفوف داعش داخل كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 نيسان 2021)، انه "بناءا على توجيهات المراجع العليا بمتابعة العناصر الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعناصر داعش".

اضاف البيان، انه "تم اعترافهم من خلال التحقيقات الاولية معهم بانتمائهم لعناصر داعش عام 2020، عن طريق أحد قيادات داعش"، مشيرا الى انه "تم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي، والاجهزة الامنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بقيامهما بكسب وتجنيد الشباب الأحداث داخل مدينة كركوك".

واوضح، انه "تم تدوين أقوال المطلوبين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

N.A

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