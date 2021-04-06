2021/04/06 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، موضحة أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة مزاعم ابتزازه لبعض مُديري دوائر المُحافظة.وقالت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توضح تفاصيل إستقدام محافظ ذي قار السابق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توضح تفاصيل إستقدام محافظ ذي قار السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).