ريال مدريد يعلن غياب فاران عن مواجهة ليفربول بسبب إصابته بكورونا

2021/04/06 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء (06 نيسان 2021)، إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا، قبل ساعات من مباراة ليفربول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي "إصابة رفاييل فاران بفيروس كورونا المستجد بعد تأكد إيجابية عينته التي خضع إليها مؤخرًا، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة ليفربول التي تقام مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال".

وأصبح ريال مدريد يعاني من عديد الإصابات في مركز الدفاع خاصة في ظل غياب راموس إلى جانب غياب فاران بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن بابتعاد كارفخال عن الملاعب.

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