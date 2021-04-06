مجلس الوزراء يحسم موقف المحاضرين المجانيين

2021/04/06 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة ٢٠٢١".

وعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (6 نيسان 2021)، جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي، وسط ترقب المحاضرين المجانيين لحسم مصيرهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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