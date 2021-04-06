2021/04/06 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصف زيارته للسعودية والامارات بالناجحة ويعين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا به هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصف زيارته للسعودية والامارات بالناجحة ويعين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا به ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصف زيارته للسعودية والامارات بالناجحة ويعين مجلسا استشاريا في الناصرية مرتبطا به ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).