أوديشو: الوحدة فريق قوي رغم تأخره بسلم ترتيب الدوري السعودي

2021/04/06 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية أيوب أوديشو، أنه شخص مكامن الضعف والقوة لفريق الوحدة السعودي.

وقال أوديشو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “القوة الجوية في أتم الجاهزية لمباراة الوحدة السعودي وشخصنا مكامن القوة والضعف لمنافسنا”.

وأوضح أن “المباراة ستكون قوية للطرفين، والفريقان يسعيان للتأهل إلى دور المجموعات”، مبيناً انه “على الرغم من تواجد فريق الوحدة في مراكز متأخرة بجدول الدوري السعودي الا انه فريق يمتلك لاعبين جيدين”.

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