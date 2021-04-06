يا أرض العراق…هل من مزيد..؟

2021/04/06 | 15:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاماً عليك حين كنت، وعندما تكون ويوم تُبعث حيا..سلاماً على الشهداء والأمهات والنخيل الباسقات..سلاماً على حرف العين والراء والألف والقاف..عندما كُنا طلاباً صغاراً نجلس أمام السبورة، كان المعلم يكتب بالطباشير الآية (كُل نفسٍ ذائقة الموت) لكنه لم … Readmore

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