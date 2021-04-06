الرئيس صالح يتلقى رسالة خطية من بابا الفاتيكان (صورة)

2021/04/06 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

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الرئيس برهم صالح يتسلم رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس......استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار.

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير تحيات قداسة البابا فرنسيس إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث سلّمه رسالة خطية من قداسته عبّر فيها عن شكره وامتنانه للشعب والحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال والتحضيرات التي جرت خلال زيارته للعراق، مؤكداً أن العراق بحضارته وتاريخه وثقافته قادر على أن يلعب دوراً مؤثراً في القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن تنوعه الثقافي والديني والعرقي عناصر قوّة إضافية له، مؤكداً دعمه للعراق وشعبه في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل السيد الرئيس، السفير، تحياته إلى قداسة البابا، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي قام بها للعراق وشملت بغداد والنجف وذي قار وأربيل والموصل، مشيداً بدعمه واهتمامه المتواصل بالعراقيين.

وقال الرئيس برهم صالح، إن زيارة قداسة البابا، مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة للشعب العراقي الذي يتطلع لتجاوز الصعاب وإرساء أمنه واستقرار وتعزيز تعايشه بين جميع أطيافه وإشاعة روح التعايش والسلام في البلد وعموم المنطقة، لافتاً إلى اهمية إدامة الحماس وروح التفاؤل التي غمرت زيارة قداسته لدى العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل الطوائف من أجل السلام.

.......المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالثلاثاء – 6 نيسان - 2021

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