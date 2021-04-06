قائد عمليات البصرة: القوات الأمنية صادرت أسلحة مدفونة قرب مناطق سكنية وبساتين

2021/04/06 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، مصادرة أسلحة مخبأة بين الأبنية السكنية والبساتين في المحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة أكرم صدام إن القوات الأمنية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية توفرت لديها معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة والسفن الغارقة على ضفاف شط العرب وبقية الأنهار..



مشيرا إلى أن القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في تلك المناطق تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض.

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