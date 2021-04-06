رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من بابا الفاتيكان

2021/04/06 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار، تسلم خلالها رسالة خطية من بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.وجاء في بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل اللقاء، نقل السفير تحيات قداسة البابا فرنسيس إلى الرئيس برهم صالح، حيث سلّمه رسالة خطية …

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